رفض الاحتجاج المقدم من ضمك بشأن مشاركة العطا الله مع الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من المسؤولون في نادي ضمك ضد مشاركة حارس مرمى الأهلي باسم العطا الله لكونه غير صحيح، وذلك بالرغم من ثقة مسؤولي ضمك بقبوله لموقفهم القانوني السليم في القضية.

واعتمد المسؤولين في نادي ضمك على معلومة أن اللاعب لم يسجل ضمن كشوفات نادي الأهلي الخاصة بقائمة الـ30 لاعباً، وأنه خارج القائمة لكن الحقيقة أن العطا الله موجود ومسجل وبشكل رسمي ضمن القائمة، وبالتالي سيتم رفض احتجاج ضمك موضوعاً بعد قبوله شكلاً.

ومن جهته، أوضح فهد جبران مسؤول الاحتراف في نادي ضمك، أن إدارة الأخير قدمت احتجاجها فور انتهاء المباراة ضد أهلية اللاعب ومشاركته أمام فريقها من خلال وجوده على دكة البدلاء، وإن ذلك لا يحق لحارس المرمى الوجود ما دام أنه لم يضَف بشكل رسمي في كشوفات الـ30 لاعباً.