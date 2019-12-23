محمد أبو هداية يجلد منتقدي الهلال: «عقليات صفعاء»
وجه الناقد الرياضي محمد أبو هداية، رسالة قاسية إلى منتقدي نادي الهلال والذين اعتادوا الهجوم عليه في ظل إنجازاته المتواصلة وتحقيقه البطولات.
وقال «أبو هداية» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الزعيم تربع على عرش آسيا وشارك بمونديال الأندية وحقق الرابع .. هناك عقليات (صفعاء ورعاء قليلة الإرعاء) تحاول الإنتقاص من المحصلة النتائجية لبطل آسيا 2019 بطريقة غريبة وأسلوب أرعن!».
كما انتقد مشجعي الأندية التي لا تحصل على بطولات مطلقًا، معلقًا «وللحق : كيف يتقبل الناس من أشخاص يميلون لأندية ليس لها علاقة لا بالمونديال ولا آسيا ؟!».
kkkk[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو كفو
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدك العفن النصراوي وإعلامه الكاذب والمطبل والمزمر والمزور !!
هؤلاء ( أبو نفسية ) لديهم مرض مستعصي نفسي ويحتاجون علاج طويل الأجل . ولا يمكنك إقناع نصراوي لأن الكذب مستأصل بداخله !! مصدق الكذبه التي جعلت من النصر عالمي !!
على ماذا عالمي ؟؟
على الخيبة وجر أذيال الهزائم عندما مثل الوطن عالميا وعربيا وخليجيا !! التاريخ مدون تلك الخيبة ولا يستطيعون إنكارها !!
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يهديك يا ابو هدايه ليش نادي الهلال فوق النقد
alfahd42[ عدد التعليقات: 23161 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليس من حق اي شخص ينتقص من اي نادي سعودي ومن ينتقص فهو الناقص
والشخص اللي بس يفكر في فريقه لاينتقص منه وغيره لا هذا بعد ناقص
النصر شرف الكورة السعوديه يوم شارك بصفته بطل السوبر الاسيوي
والهلال شرفها ببطولاته الاسيويه وبتاهله للعالميه وحصوله على المركز الرابع
والاتحاد ايضا ماقصر في النهائيات
والاهلي والاتفاق والشباب والقادسيه شرفونا ببطولاتهم الخارجيه
كل اندية الوطن عينين في الراس من ينتقص منها هو الناقص
كان زمان[ عدد التعليقات: 4035 ] نشر منذ 35 دقيقة
صحيح …
المليليح[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 28 دقيقة
الهلال فريق أبو صياح فريق ماتعدى الشبك فريق لعب كأس العالم ماتعدى الجزيرة العربية فريق له أكثر من عشرين سنه يفحط ورا آسيا والبطولة العربية يكفي النصر ٣ سنوات يجلد فيه
كانوا يقولون بناخذ كاس العالم
بعدين قالوا بنلعب النهائي ضد بطل اوروبا
بعدها قالوا نحقق الثالث أفضل إنجاز لفريق سعودي
اخر شيء لعبوا ضد فريق رديف وجلدهم الحارس لحاله 😂😂
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😂💔