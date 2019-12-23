محمد أبو هداية يجلد منتقدي الهلال: «عقليات صفعاء»

نواف السالم(صدى):

وجه الناقد الرياضي محمد أبو هداية، رسالة قاسية إلى منتقدي نادي الهلال والذين اعتادوا الهجوم عليه في ظل إنجازاته المتواصلة وتحقيقه البطولات.

وقال «أبو هداية» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الزعيم تربع على عرش آسيا وشارك بمونديال الأندية وحقق الرابع .. هناك عقليات (صفعاء ورعاء قليلة الإرعاء) تحاول الإنتقاص من المحصلة النتائجية لبطل آسيا 2019 بطريقة غريبة وأسلوب أرعن!».

كما انتقد مشجعي الأندية التي لا تحصل على بطولات مطلقًا، معلقًا «وللحق : كيف يتقبل الناس من أشخاص يميلون لأندية ليس لها علاقة لا بالمونديال ولا آسيا ؟!».