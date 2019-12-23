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باعتراف داخلية إيران.. قتل 1500 شخص في ثورة البنزين

باعتراف داخلية إيران.. قتل 1500 شخص في ثورة البنزين
طهران(صدى):

اعترف 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية، بقتل 1500 شخص في احتجاجات إيران الأخيرة على خلفية ثورة البنزين.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر الماضي، واستمرت أسبوعين أو أقل في مختلف أنحاء البلاد.

وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة، كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.

وكشفت 3 مصادر مقربة من الزعيم الإيراني علي خامنئي، إنه نفذ صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23161 ] نشر منذ 39 دقيقة

حسبنا الله عليكم

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