بعد براءة سعود القحطاني.. منذر آل الشيخ: هنا مملكة العدل

علي القحطاني(صدى):

علق رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الاثنين، على براءة سعود القحطاني وعدد من المسؤولين الذين تم التحقيق معهم في قضية جمال خاشقجي.

وأشاد ” مبارك ” بجدية وعدالة القضاء بالمملكة، مؤكدًا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وغرد ” مبارك ” عقب إعلان براءة سعود القحطاني وأحمد عسيري وأخرين من قضية مقتل جمال خاشقجي قائلا: ” بلد عظيم لاتضيع به الحقوق فهنا مملكة العدل والحق والإنسانية “.

وتابع: المتابع لسير قضية خاشقجي منذ اليوم الأول يلمس بقوة اجادة عمل النيابة العامة والتي أتت متوافقة تماماً مع أحكام القضاء وثبت للقاصي والداني أن السلطات السعودية حريصة كل الحرص على العدالة وهذا ماتحقق اليوم وأكدته الأحكام القضائية فالحمدلله من قبل ومن بعد ” .

وكانت النيابة العامة أكدت على أنه حضر ممثلون من أسرة خاشقجي وتركيا خلال جلسات المحاكمة.

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