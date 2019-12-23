الحمدان: للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت

عادل الحربي(صدى):

أكد سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أن الوزارة أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي تم اعتمادها مؤخرًا.

وأوضح «الحمدان» خلال إجابته على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، أنه يتم العمل على بناءٍ جديدٍ للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية.

كما أشار إلى أنه تم دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة؛ تيسيرًا للعمل وتجاوز عديدٍ من السلبيات، ولدينا الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وقال «للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أيّ وقت، ولا نحصرها في مرتين خلال العام والوزارة تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي».

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