الاتصالات تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة وثيقة شروط تقديم الخدمات

الرياض(صدى):

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول “مسودة وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات” المحدثة.

وتهدف المسودة إلى تطوير البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مقدم خدمة الاتصالات والمستخدم سواء على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال بشقيه الحكومي والتجاري، وذلك بغرض تحسين تجربتهم من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات والتجارب الدولية وما صدر عن المنظمات الدولية في مجال حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة في وقتٍ سابق، أبرز التحديثات التي تضمنتها الوثيقة، من بينها إضافة مواد تفصيلية تتعلق بالوضوح والشفافية، حمايةً لحق المستخدم في الحصول على المعلومات الصحيحة، وبعض الأحكام التي تنظم عملية الاتصال التسويقي من قبل مقدم الخدمة، وما يترتب على تعديل أحكام العقد من قبل مقدم الخدمة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمة بالوضوح في تحديد التزاماته فيما يتعلق بجودة الخدمة والحد الأدنى لمستويات الجودة، وآليات الخصم أو إعادة مبالغ مالية للمستخدم في حالة عدم استيفاء مقدم الخدمة لهذه المعايير، والتفصيل في بعض الأحكام المتعلقة بحماية حق المستخدم في الحفاظ على سرية معلوماته، وإضافة أحكام جديدة تنظم الخدمات المسبقة الدفع، وقواعد تتعلق بحماية حقوق المستخدمين من ذوي الإعاقة، والمستخدمين من قطاع الأعمال الحكومي والتجاري.

وتتيح الهيئة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم للمشاركة في إبداء مرئياتهم حول مسودة الوثيقة؛ وذلك من خلال الاطلاع على مسودة الوثيقة المحدثة عبر موقع الهيئة الإلكتروني : (هنا)، وتقديم المرئيات مكتوبةً ومدعومة بالمبررات والتفاصيل اللازمة وذلك في موعد أقصاه الخميس 07 / 05 / 1441هـ.