سبب استبعاد قطيع إبل من مسابقة للمزايين 

نايف السالم(صدى):

كشف القائمون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة، عن استبعاد قطيع إبل من المشاركة في إحدى مسابقات المزايين بسبب الكشف عن خضوعه لعمليات تجميل من خلال نفخ الشفاه.

وفي التفاصيل، استبعدت اللجنة القانونية في المهرجان، منقيات (قطيع يتم انتقاؤه وفق مواصفات جمالية محددة) للمالك بدر سعيد جبعان الدوسري بسبب ”حقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مالئة“.

وشمل قرار العقوبة، حرمان المالك الدوسري من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة 5 سنوات.

وقبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الحالي، سجل سعر جمل قعود اسمه ”الشامخ ولد غرنوق“ (لونه: أصفر ، سنه: حق) إلى 2.1 مليون ريال (نحو 560 ألف دولار)، لكن مالكه رفض بيعه في مزاد نظمه نادي الإبل.

وبيعت ناقة بمبلغ 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار) ووصل سعر ثانية إلى 2.6 مليون ريال (نحو 700 ألف دولار) ورفض مالكها بيعها بذلك السعر أيضا.