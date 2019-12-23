عبد اللطيف آل الشيخ عن تحقيقات قضية خاشقجي: القضاء العادل قال كلمته

حمود العنزي(صدى):

تحدث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، عن نتائج التحقيقات التي صدرت اليوم عن قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعن ذلك، قال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ”

التحقيق مع معالي الأستاذ سعود القحطاني و اللواء أحمد عسيري رسالة موجهة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون في السعودية ” .

وأضاف: ” بعد التحقيق العادل معهم تمت تبرئتهم لعدم ثبوت أي تهم عليهم، فجميع من أطلق عليهم تهم جزافية هم أعداءنا بدافع العداء ولكن القضاء العادل قال كلمته ليخرسهم بالحق ” .