عبد اللطيف آل الشيخ عن تحقيقات قضية خاشقجي: القضاء العادل قال كلمته
تحدث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، عن نتائج التحقيقات التي صدرت اليوم عن قضية مقتل جمال خاشقجي.
وعن ذلك، قال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ”
التحقيق مع معالي الأستاذ سعود القحطاني و اللواء أحمد عسيري رسالة موجهة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون في السعودية ” .
وأضاف: ” بعد التحقيق العادل معهم تمت تبرئتهم لعدم ثبوت أي تهم عليهم، فجميع من أطلق عليهم تهم جزافية هم أعداءنا بدافع العداء ولكن القضاء العادل قال كلمته ليخرسهم بالحق ” .
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