سفير يُقدم استقالته بعد سرقته كتابًا بـ 10 دولارات!

بوينس آيرس(صدى):

شهدت الأرجنتين واقعة فريدة من نوعها بعد أن أقدم سفير المكسيك لديها على تقديم استقالته؛ لسرقته كتابًا بـ 10 دولارات.

وفي التفاصيل استقال ريكاردو فاليرو بعد ما قبض عليه وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس أيريس، وفقًا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة سرقة السفير للكتاب؛ حيث ظهر وهو يخفي كتابا بين طيات صحيفة عندما كان يزور مكتبة (إل أتينيو غراند سبلنديد ) وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.

وكانت وسائل إعلام مكسيكية وأرجنتينية قالت أن فاليرو (77 عاما) يعاني من ورم في الدماغ يؤثر على تصرفاته.