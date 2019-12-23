أمجد طه بعد براءة سعود قحطاني: «اليوم انتصرت العدالة»

عادل الحربي(صدى):

علق أمجد طه الخبير الاستراتيجي،و الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على براءة سعود قحطاني وأحمد عسيري من قضية جمال خاشقجي.

واحتفل أمجد طه عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر ببراءة سعود قحطاني وأحمد عسيري، قائلا: ” ناقص رجولة من يعاديك.. اليوم انتصرت العدالة”

وكانت النيابة العامة أعلنت اليوم في مؤتمر صحفي عن براءة أحمد عسيري وسعود القحطاني ومحمد العتيبي قنصل السعودية من تهمة قتل جمال خاشقجي.

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