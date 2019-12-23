بعد إعلان نتائج التحقيقات بقضية خاشقجي.. خالد الهيل يصف قضاء المملكة بـ «الشامخ»

ماجد القزيز(صدى):

وصف المعارض القطري خالد الهيل القضاء السعودي بـ ” الشامخ ” ؛ وذلك عقب الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعن ذلك، كتب ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” القضاء السعودي الشامخ يبرء

سعود القحطاني ويحكم بالقصاص على قاتلي جمال خاشقجي ” .

وأضاف: ” اللي يعجبني في القضاء السعودي إن كل أحكامهم معلنة وحتى جهاز أمن الدولة في السعودية يعلن فورًا اعتقال أي شخص، والشفافية هذه غائبة في الكثير من الانطمة المتخلفة ” .