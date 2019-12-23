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  3. بعد إعلان نتائج التحقيقات بقضية خاشقجي.. خالد الهيل يصف قضاء المملكة بـ «الشامخ»

بعد إعلان نتائج التحقيقات بقضية خاشقجي.. خالد الهيل يصف قضاء المملكة بـ «الشامخ»

بعد إعلان نتائج التحقيقات بقضية خاشقجي.. خالد الهيل يصف قضاء المملكة بـ «الشامخ»
ماجد القزيز(صدى):

وصف المعارض القطري خالد الهيل القضاء السعودي بـ ” الشامخ ” ؛ وذلك عقب الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعن ذلك، كتب ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” القضاء السعودي الشامخ يبرء
سعود القحطاني ويحكم بالقصاص على قاتلي جمال خاشقجي ” .

وأضاف: ” اللي يعجبني في القضاء السعودي إن كل أحكامهم معلنة وحتى جهاز أمن الدولة في السعودية يعلن فورًا اعتقال أي شخص، والشفافية هذه غائبة في الكثير من الانطمة المتخلفة ” .


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