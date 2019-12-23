بالفيديو.. جيوفينكو يوضح حقيقة رحيله عن الهلال في الميركاتو الشتوي 

طلال الغامدي(صدى):

خرج المحترف الإيطالي بنادي الهلال، سيبستيان جيوفينكو، عن صمته ليكشف حقيقة رحيله عن الهلال في الميركاتو الشتوي.

وأوضح جيوفينكو خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صدى الملاعب”:”لا أعلم حقا من أين ظهرت هذه الأخبار، لدي عقد مع الهلال وبالتأكيد أنا باق وفخور وسعيد جدا .. وشكرا لدعمكم”.

وتمكن جيوفينكو و زملائه من تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أنه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وكانت إدارة الهلال اشترطت على جيوفينكو توفير عروض مناسبة لشراء ما تبقى من عقده مع النادي، أو الوصول إلى صيغة اتفاق لإنهاء العقد، كما يتبقى موسمان في عقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع نادي الهلال.