معالي نائب وزير البيئة المشيطي يهنئ آل عمر بالترقية الاستثنائية نظير جهوده

حامد العمري(صدى):

تلقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قلوة أحمد بن علي آل عمر، تهنئة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمناسبة الترقية الأستثنائية للمرتبة التاسعة ، والتي وافق عليها معالي الوزير نظير جهوده لرفع كفاءة العمل بالوزارة .

سلم التهنئة نيابة عن معالي النائب سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس محمد بن علي الشهري ، بقاعة الفرع اثناء ورشة عمل ” معايير انتاج العسل العضوي ” .

وأعرب ” آل عمر” عن عظيم شكره وامتنانه لمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومعالي النائب المهندس منصور المشيطي ، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ سعد المشوح ومدير عام الفرع المهندس محمد الشهري ، على ثقتهم الغالية راجياً بأن تكون هذه الترقية حافزاً له ، لبذل مزيداً من الجهود لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر جميعاً في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وصاحب السمو الملكي أمير منطقةالباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظهم الله جميعاً وأيدهم بتوفيقه ، ونصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وأدام على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والتطور والرقي والإزدهار .