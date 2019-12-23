مدرب مانشستر يونايتد: عودة «بوغبا» هي الأمر الإيجابي الوحيد

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، أن عودة لاعب الوسط ” بول بوغب ” إلى التشكيلة بعد التعافي من الإصابة، تمثل الشيء الإيجابي الوحيد خلال الهزيمة أمام واتفورد.

وعن ذلك، قال ” سولشار ” : ” ميزة كبيرة بعودة بول، وهذا أمر إيجابي واحد، أضاف سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات ” .

وتابع: “ يعمل اللاعب بجدية كبيرة وأصبح جاهزًا، سيمنحنا الكثير، لاعب مهم، ويجعلنا نصنع الفرص ” .

وعاد الفرنسي ” بوغبا ” للمشاركة بعد تعافيه من مشكلة في الكاحل كبديل في الشوط الثاني، في ظهوره الأول منذ مواجهة آرسنال في 30 سبتمبر.