الصحة تزيح الستار عن لقاح الإنفلونزا ومدى تأثيره على الجسم

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب وزارة الصحة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو توضيحي يشدد على ضرورة أخذ اللقاح للقضاء على الفيروسات التي تهاجم الجسم ومنها إنفلونزا الخنازير.

وظهر في المقطع طريقة طرد الجهاز المناعي للفيروسات من خلال الكحة والعطاس والالتهابات والحرارة، ولكن ذلك يأخذ وقت طويل للتخلص من الإنفلونزا.

ووفقا لما جاء في الفيديو، فأصبح من المحتم علينا أخذ اللقاح من خلال فيروس ميت أو خامل، حيث أن اللقاح يرفع نسبة مقاومتنا للفيروسات من 70%: 90%.