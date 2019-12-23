بالصور.. اندلاع حريق في فندق بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة، وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق.

وأوضح عميد خالد مبارك الجهني المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الدفاع المدني تبلغ بوجود حريق في الفندق وتم الدفع بالفرق إلى الموقع.

وأشار إلى أنه تبين أن الحادث عبارة عن حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمعتمرين، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم.