أحمد جمال يتحدث عن تفاصيل جديدة بشأن حياته العاطفية 

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري أحمد جمال عن تفاصيل حياته العاطفية بعد الانفصال عن ديانا خميس، قائلا:” إنه سينجل في الفترة الحالية”، ويأتي هذا التصريح من الفنان ليدحض الشائعات التي ترددت مؤخرا عن ارتباطه بفتاة خاصة.

وأشار جمال، في تصريحات صحفية خلال حضوره فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ16، إلي أنه ينتظر في ألبومه الجديد طرح الأغنية التي تنافس أغنية “اضحكي”.

وحول أقرب أغنية شعبية إليه في 2019، قال جمال إنه يفضل أغنية ” خطوة ” للمطرب مصطفي حجاج، بالإضافة إلي أغنية “ملطشة القلوب “.

وأبان جمال أنه يرغب في أغنية أخرى تتعدي نجاح أغنيته “اضحكي” التي اعتاد المرتبطين تشغيلها في أفراحهم، في إشارة منه لتجهيزه أغنية جديدة تنافس “اضحكي”.