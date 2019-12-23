نجاح 3 عمليات لمريض تعرض لكسور متفرقة بحفرالباطن

ريم عبدالعزيز(صدى):

بفضل الله تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء ثلاث عمليات جراحية لمريض تعرض لكسور حادة في مناطق متفرقة في الجسم (الكتف الأيمن وعظم الفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر) وحيث تم على الفور إجراء عدة عمليات جراحية ناجحة جرى خلالها تثبيت كسور الكتف الأيمن والفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر بأسياخ وبراغي ، وأستمرت العملية لمدة ست ساعات حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وقد تحسن المريض بشكل كبير وخضع للمتابعة ثم بعد إستقرار حالته غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد..