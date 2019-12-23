أكثر من 165 ألف مستفيد من خدمات مستشفى عفيف العام

محمد السعران(صدى):

قدم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد 165225 مراجع منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث ،حيث تعامل قسم الطوارئ مع 12748 حالة فيما راجع العيادات الخارجية للمستشفى 37525 مريض.

وأوضحت صحة الرياض أنه تم إجراء 84997 فحصًا مخبريًّا بينما تم إجراء 27139 فحص اشعاعي ، وبلغ عدد المرضى المنومين 2816 خلال نفس الفترة. وتعتزم صحة الرياض إستحداث مركز أسنان طبي متقدم بمحافظة عفيف وذلك بهدف تنويع وتطوير مستوى الخدمة الصحية بالمنطقة .

حيث سيضم المركز سبع عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية كما سيتم تجهيز المركز بوحدة مركزية لتنقية ومعالجة المياه وكذلك قسم للتعقيم المركزي بالإضافة إلى مركز لوحدة للتعليم والتدريب المستمر، وسيقدم المركز خدماته العلاجية الإستشاريه والتخصصية للحالات المتقدمة في طب الأسنان.