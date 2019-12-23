وزير الخدمة المدنية: ارتفعت نسبة المواطنات في وظائف الحكومة إلى 40.3% 

حمود العنزي(صدى):

أشار وزير الخدمة المدنية إلي ارتفاع نسبة المواطنات في الوظائف الحكومية إلى 40.3%، حيث تم تحقيق مستهدف 2020 لتقليص الفجوة بين النساء والرجال في الوظائف إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

وأبان سليمان الحمدان خلال مشاركته اليوم في جلسة مجلس الشورى، أن الشورى بدراسته تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى وإقراره لها ساهم في إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وقال الوزير الحمدان إن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.