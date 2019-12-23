هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة

نايف السالم(صدى):

هبطت طائرة سعودية اضطراريًا في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت؛ لإنقاذ مسافر فرنسي الجنسية من أصل تونسي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أن قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعث إشارة يطلب بها السماح بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي؛ لإصابة راكب فرنسي من أصل تونسي 65 عامًا بوعكة صحية شديدة .

وسمح المطار للطائرة الهبوط على أرضه، بينما كان ينتظرها فريق طبي، وتبين أن المسافر يعاني من جلطة في القلب، تم نقله تحت إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه.