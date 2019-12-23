جامعة سعودية تساهم في تطوير نظام أمن إلكتروني غير قابل للإختراق من «الهاكرز»

علي القحطاني(صدى):

تعاون علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم بالتقنية مع علماء من جامعة بريطانية وشركاء آخرين، من أجل تطوير نظام أمن إلكتروني غير قابل للإختراق من قبل الـ ” الهاكرز ” .

وتفصيلآ، نجح فريقًا علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة ” ساند أندروز ” البريطانية ومركز عمليات العلوم غير التقليدية ” CUP Sciences ” ، في إنشاء شيفرة غير قابلة للاختراق.

وتم إنشاء هذه ” الشيفرة ” باستخدام رقائق السليكون التي تحتوي على هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال المعلومات من مستخدم إلى آخر.

وعن طريقة عمل هذا النظام، فهو يعمل على تخزين المعلومات على شكل ضوء يجري تمريرها عبر رقاقة السليكون، التي بدورها تعمل على ثني المعلومات وتجزئتها وتشظيتها.

من الجدير بالذكر أن هذا الابتكار الجديد سيقضي على القلق المتواصل لدى علماء أمن وتقنية المعلومات، من الهجمات وعمليات التسلل المتكررة من الـ ” هاكرز ” عبر الشبكة العنكبوتية.