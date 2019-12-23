طرق بسيطة للتخلص من تشقق الأنف الناجم عن الزكام  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

باتت تشققات الأنف الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص، ويأتي ذلك بسبب فرط استخدام المناديل الورقية عند العطش والرشح، مما قد يؤدي لنزيف في بعض الأحيان.

وتجبرنا كثرة الرشح المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا، على استخدام المناديل الورقية كثيرًا، لمسح الأنف، مما يعرضنا للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات.

ونستعرض أبرز الطرق العلاجية لتشققات الأنف ومنه:

1- استخدام الكريمات المعالجة للإكزيما.

2- الاعتماد على الكريمات المرطبة والملطفة للمنطقة المحيطة بالأنف.

3- تناول مضادات الحساسية، خاصةً عند وجود حكة شديدة بالأنف، ولكن بعد الرجوع للطبيب المختص.