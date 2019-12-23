بالفيديو.. اكتشاف سمكة نادرة تسير على 4 أقدام

واشنطن(صدى):

كشف مجموعة من العلماء عن سمكة نادرة تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك، تم اكتشافها مؤخرًا خلال رحلة بحثية استمرت لمدة عام.

وعثرت بعثة أمريكية مكونة من علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «نوا»، على هذه السمكة الغربية على عمق ما يقرب من 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط، موضيحن أنه يمكتها استخدام زعانفها كأنها أقدام لتتحرك عليها.

وأوضح العلماء أنه تم تسمية هذه السمكة «Schaefer’s anglerfish»، لافتين إلى أنه يمكنها أن تنمو حتى 1.5 متر ويصل وزنها حتى 50 كيلوجرامًا، موثقين رحلتهم بمقطع فيديو للسمكة وهي تسير على زعانفها الأربع.