مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 852 سلة غذائية على السوريين في المفرق

محمد السعران(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهئية الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية مساعدات اغاثية تشتمل على السلال الغذائية لصالح اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الاردن ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 5650 فرد باجمالي 25 طناً .

من جانبه اوضح الدكتور بدر السمحان الى ان مركز الملك سلمان مستمر باذن الله بتوزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين وذلك من خلال البرامج التي يطلقها المركز لتلبية احتياجات الاشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشيراً الى اهتمام المسؤولين في مركز الملك سلمان للإغاثة وعلى رأسهم معالي المشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة بكافة الجوانب الاغاثية وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع الاغاثية من قبل اللاجئين والعمل على دراسة الاحتياجات بشكل مستمر لسد الاحتياجات الضرورية لهم في ظل الظروف التي يمرون بها مع زيادة الاحتياج وطول الأمد الزمني للازمة .