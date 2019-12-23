المياه الوطنية توضح أسباب إيقاف «محطة صلبوخ 2»

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للمياه عن أسباب إيقاف عمل محطة صلبوخ 2 في الفترة الحالية.

وقالت المياه الوطنية عبر حساب العناية بالعملاء الرسمي على ” تويتر” : إشارة إلى ما يتم تداوله حول أعمال الإيقاف الشتوية لمحطة صلبوخ(2)، نود التنويه بأن ذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية كل عام لمحطات تنقية المياه بمدينة الرياض خلال فصل الشتاء.

وأوضحت أنه يتم مراعاة أن يتزامن وقت الإيقاف مع فترة الشتاء؛ حيث تشهد انخفاضًا في الطلب على المياه ويتم تعويض كميات المياه من مصادر بديلة لحين انتهاء أعمال الصيانة.