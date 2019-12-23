«الدوسري» ساخرا من النصر: اترك الورقة بيضاء عشان تاخد جائزة الطالب النظيف
أثار الإعلامي دباس الدوسري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تغريدته الساخرة الخاصة بنادي ” النصر ” .
وتفصيلآ، قال ” الدوسري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عزيزي الطالب، إذا أنت فاشل ولا تعرف الإجابة اترك الورقة بيضاء عشان تأخذ جائزة الطالب النظيف ” .
وجاء ذلك بعد نشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يتضمن مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000، وتتويجه بجائزة اللعب النظيف.
مواطن[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 13 دقيقة
يادباس ياغبي النصر لعب كثر ما لعب فريقك وفاز علي بطل افريقيا
كما فعل فريقك ولكنه لعب بلاعبين وطنيين ماعدا 2 وفريقك لعب ب7 أجانب
ورجع بكرتين احمرين وحصل اللعب القذر او الخشن
المليليح[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 6 دقائق
.. اكثر فريق تغرم الهلال وأكثر جمهور تغرم الطواقي وأكثر مباراة نقلت من مكانها وعدم حضور الجماهير في الطواقي فريق الزعيق والاحتجاجات والصراخ فريق أبو صياح
سوالف عجب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 دقيقة
النصر عمره 60 سنة ما حقق دوري أبطال آسيا ويتغنى باللعب النظيف
ههههههههههههههههههههههههههه شقت جبهة المليليح