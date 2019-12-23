«الدوسري» ساخرا من النصر: اترك الورقة بيضاء عشان تاخد جائزة الطالب النظيف

طلال الغامدي(صدى):

أثار الإعلامي دباس الدوسري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تغريدته الساخرة الخاصة بنادي ” النصر ” .

وتفصيلآ، قال ” الدوسري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عزيزي الطالب، إذا أنت فاشل ولا تعرف الإجابة اترك الورقة بيضاء عشان تأخذ جائزة الطالب النظيف ” .

وجاء ذلك بعد نشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يتضمن مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000، وتتويجه بجائزة اللعب النظيف.