بالفيديو.. معلمون يوفرون أجواء آمنة من البرد للطلاب
ساند مجموعة من المعلمين الطلاب قبيل دخولهم قاعات الاختبار، موفرين لهم أجواء آمنة من البرد لاستذكار دروسهم قبل بداية الامتحانات.
ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلمون يتشاركون في توفير أجواء آمنة من البرد للطلاب.
وظهر في الفيديو الطلاب وهم يجلسون على الأرض ويستذكرون دروسهم، بينما أشعل لهم المعلمون النيران للتدفئة.
.[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 20 دقيقة
جزاهم الله خير.
بس خوفك الطلاب يلقون الدفا ويناموون.
الله يوفقهم ويصلحهم ويستر عليهم يارب.