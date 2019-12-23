بالفيديو.. معلمون يوفرون أجواء آمنة من البرد للطلاب

حمود العنزي(صدى):

ساند مجموعة من المعلمين الطلاب قبيل دخولهم قاعات الاختبار، موفرين لهم أجواء آمنة من البرد لاستذكار دروسهم قبل بداية الامتحانات.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلمون يتشاركون في توفير أجواء آمنة من البرد للطلاب.

وظهر في الفيديو الطلاب وهم يجلسون على الأرض ويستذكرون دروسهم، بينما أشعل لهم المعلمون النيران للتدفئة.