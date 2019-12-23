بالفيديو.. «رونالدو» يتصرف بطريقة غير لائقة ويُحرج أحد المتوجين بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

تصرف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بطريقة غير لائقة بعد خسارة فريقه المباراة التي خاضها فريقه مع لاتسيو في الرياض.

ووثق مقطع فيديو تصرف ” رونالدو ” الذي ينم على عدم تمتعه بالروح الرياضية، حيث قام بعد تسلمه للميدالية بانتزاعها مباشرة من حول عنقه، وسحبها عن صدره بطريقة الراغب برميها.

كما قام بما أحرج أحد المتوّجين حين مد يده إليه ليصافحه، فتجاهله ومضى وهو ناظر في اللاشيء كأنه تمثال من الشمع بلا حياة.

وانتهت المبارة أمس بتتويج “ لاتسيو ” بطلاً للسوبر للمرة الخامسة بتاريخه؛ بعد فوزه 3-1 في المبارة التي جرت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.