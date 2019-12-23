«الغذاء والدواء» توضح سبب تأخير نتائج فحص الدخان الجديد

علي القحطاني(صدى):

كشف إدريس الإدريس المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن سبب تأخر الهيئة في الإعلان عن نتائج فحص «الدخان الجديد».

وأوضح «الإدريس» أن السبب يعود إلى المختبرات التي تجري عملية الفحص، وحتى الآن لم يتم وصول النتائج من الخارج ولا يوجد أي معلومة مؤكدة حول الموضوع.

وقال الإدريس في وقت سابق، إن نتائج فحص «الدخان الجديد» سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي فور الانتهاء منها، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.

وأرسلت هيئة الغذاء والدواء، عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي eurofins؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها وما إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.

وألزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد «العادي» وتقديم مكونات التراكيز، بالإضافة إلى مصدر مادة التبغ المكونة للسجائر والأوراق والمرشحات المستخدمة.