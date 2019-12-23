المملكة تحتفل بالسنة الجديدة بفعاليات مختلفة

حمود العنزي(صدى):

تستعد المملكة خلال الأيام المٌقبلة للاحتفال بالعام الجديد من خلال عدد من الفعاليات الفنية المختلفة، وفقًا لما أعلن عنه حساب ” بلاتينوم ليست “.

ونشر “بلاتينوم ليست” بوستر يتضمن الفعاليات التي من المقرر أن تٌطلق في المملكة احتفالا بالعام الجديد بالرياض يوم 31 ديسمبر، والتي تضمنت عروض الفاير والدي جي.

وعلق الحساب على البوستر: ” ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى “.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن أن ” البوليفارد ” سيظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي.