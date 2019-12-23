الجوازات تكشف عن آلية الاستفادة من 4 خدمات جديدة عبر «أبشر»

نايف السالم(صدى):

كشف مدير عام الجوازات عن آلية الاستفادة من الخدمات الأربعة الجديدة التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بقطاعات الوزارة المختلفة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

ولفت اللواء سليمان اليحيى، إلى أول هذه الخدمات الأربعة وهي خدمات المستثمر الأجنبي، والتي تتيح للمستثمر تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد “هوية مقيم” وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه إلكترونياً.

وأبان أن الثانية هي خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وتمكن ‏حاملها من إصدار تأشيرة الخروج ‏والعودة، وتحديث معلومات الجواز، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة “أبشر”.

وتضمنت الخدمات الجديدة أيضا إمكانية الاستعلام عن رقم ‏الحدود، والتي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ‏والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة لمراجعة ‏إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.‏

وعن خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، أوضح اللواء اليحيى أنها تتيح للمستفيدين تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجودة خارج المملكة من خلال منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الجوازات.