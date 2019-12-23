وافدة تلقي بنفسها من الدور الثاني بسبب خلافات زوجية!

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة إلقاء وافدة أردنية نفسها من الدور الثاني بمنزلها في محافظة الأحمدي جنوب البلاد؛ إثر مشادة بينها وبين زوجها.

وفي التفاصيل، ألقت الوافدة البالغة 20 عامًا بنفسها من الدور الثاني، بسبب خلاف بينهما وبين زوجها، ونٌقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج؛ حيث تبين تعرضها لكدمات.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تضم عدد كبير من الوافدين والذي يبلغ ضعفي عدد المواطنين، بينما يبلغ عدد الأردنيين عشرات الآلاف بينهم أطباء ومهندسون ورجال أعمال.