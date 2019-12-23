صور للحدائق الجديدة التي افتتحتها أمانة الطائف بالمحور الجنوبي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نشرت أمانة الطائف صورا لـ 3 حدائق جديدة بالمحور الجنوبي، وجاء ذلك لدعم وتشجيع أنشطة التشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة كخطوة مستهدفة لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتضمن افتتاح حديقة الجنوب (1) البالغ مساحتها 18 ألف متر مربع، وتضم ساحة بلدية مجهزة بملعب لكرة القدم، وملعب لكرة الطائرة والسلة، وممشى رياضي، ومجمع لدورات المياه العامة، ومشايات ومظلات جلوس، وألعاب أطفال، وشبكة ري للمسطحات الخضراء، ومواقف سيارات خلفية وباقي الخدمات المساندة، بالإضافة الى تسوير الحديقة لضمان سلامة الأهالي وراحتهم والحفاظ على المرافق الخدمية.

وافتتحت أيضا حديقتي الجنوب (2) و(3) واللتان زودتا بممرات مشاه، وألعاب أطفال ومظلات جلوس، وشبكة للري، بالإضافة الى تسويرها وتوفير كافة متطلبات السلامة بهما، وتبلغ مساحة حديقة الجنوب (2) 4200 متراً مربعاً، ومساحة حديقة الجنوب (3) 2800 متراً مربعاً.