رئيس وزراء استراليا يعلق على انتقادات غريتا تونبرغ

كانبرا(صدى):

أعلن سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الاثنين، رفضه الانتقادات التي أطلقتها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بأنه لا يفعل ما يكفي لمواجهة التغير المناخي.

وأكد «موريسون» أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لصالح استراليا، قائلًا «سنفعل في أستراليا ما نعتقد أنه في صالح أستراليا، أنا لست هنا لإبهار الناس في الخارج».

ووجهت الناشطة توتبرغ على صحفتها الشخصية على «تويتر»، انتقادات حادة للحكومة الأسترالية لإخفاقها في الربط بين أزمة المناخ والطقس السيئ والكوارث، قائلة «يبدو أنه حتى مثل هذه الكوارث لا يتخذ أي إجراء سياسي بشأنها. كيف يكون ذلك ممكناً؟».

ويعد «موريسون» من أقوى داعمي قطاع الفحم وهو أكبر سلعة تصديرية لأستراليا، وقال في وقت سابق «هناك حاجة لإجراء حقيقي لمواجهة التغير المناخي على جميع الأصعدة».