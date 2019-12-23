توفر وظائف إدارية شاغرة بمركز أرامكو لريادة الأعمال بالظهران

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز ” أرامكو ” السعودية لريادة الأعمال ” واعد ” عن توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمركز بمدينة الظهران، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

• الوظائف

1- مُحاسب (Accountant):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية والمحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- المراقب المالي (Financial Controller):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية والمحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

3- مُحلل استثمار (Investment Analyst):

– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص بمجال الاستثمار.

– خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة (مثل رأس المال الاستثماري، ريادة الأعمال، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الاستشارات الإدارية).

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

4- مدير الاستثمار (Investment Manager):

– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص بمجال الاستثمار.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة (مثل رأس المال الاستثماري، الخدمات المصرفية الاستثمارية).

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

5- أخصائي العلاقات العامة (Public Relations Specialist):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (التسويق التجاري، والعلاقات العامة، والاتصالات، العلاقات الإعلامية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار المركز إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا