توفر وظائف إدارية شاغرة بمركز أرامكو لريادة الأعمال بالظهران
كشف مركز ” أرامكو ” السعودية لريادة الأعمال ” واعد ” عن توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمركز بمدينة الظهران، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
• الوظائف
1- مُحاسب (Accountant):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية والمحاسبة).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
2- المراقب المالي (Financial Controller):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية والمحاسبة).
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
3- مُحلل استثمار (Investment Analyst):
– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص بمجال الاستثمار.
– خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة (مثل رأس المال الاستثماري، ريادة الأعمال، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الاستشارات الإدارية).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
4- مدير الاستثمار (Investment Manager):
– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص بمجال الاستثمار.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة (مثل رأس المال الاستثماري، الخدمات المصرفية الاستثمارية).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
5- أخصائي العلاقات العامة (Public Relations Specialist):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (التسويق التجاري، والعلاقات العامة، والاتصالات، العلاقات الإعلامية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
وأشار المركز إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 23147 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين شباب بلدي