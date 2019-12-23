استخدمي وصفة «شامبو الفحم» لـ تتخلصي من مشاكل الشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتاج الشعر للعناية والتغذية حتي يكتسب اللمعان والقوة؛ لذا فمن الأفضل اتباع بعض الوصفات المنزلية الصحية التي تساعد على حماية الشعر من التساقط، وسنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

• وصفة ” الفحم والشامبو ”

يحتاج تطبيقها إلى نصف ملعقة طعام من ” بودرة الفحم، ربع كوب من الماء النقي، كوب من شامبو مناسب للشعر ” .

• الخطوات

– يسكب الصابون في عبوة ويضاف إليه الماء ويخلط المزيج جيدًا.

– تُضاف بودرة الفحم ويتم المزج مجددًا حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

– يمكن استخدامه أثناء الاستحمام مرة كل 3 أيام لمدة شعر كامل.

ويمكن بدء ملاحظة النتيجة بعد مرور شهر واحد، فهذه الوصفة لا تساعد على تسريع نمو الشعر فقط، بل على تخليصه من القشرة وعلى الحد من إفرازه للزيوت ومن تساقطه.