مارادونا: تعرضت للخطف من كائنات فضائية

ماجد محمد(صدى):

كشف النجم دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، عن أغرب موقف تعرض له، موضحًا أنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية.

وأكد «مارادونا» في لقاء مع قناة TyC sports، أنه قضى أكثر من يومين مه هذه الكائنات بعيدًا عن كوكب الأرض، دون الكشف عن أي تفاصيل دقيقة.

وقال “لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتى إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتنى، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى”.

ويدرب أسطورة الكرة العالمية خلال الفترة الحالية فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتينى الذي يلعب في دوري القسم الثاني.