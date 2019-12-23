إنجي خوري تنشر مقطع فاضح.. وجمهورها يصاب بصدمة  

دمشق(صدى):

نشرت الراقصة السورية الاستعراضية إنجي خوري مقطع فيديو فاضح عبر حساباتها بمواقع التواصل مما أصاب متابعيها بالصدمة.

وبدت خوري في مقطع الفيديو وهي داخل محل ملابس على ما يبدو ترتدي “بلوزة” شفافه تمامًا تظهر ظهرها بشكل فاضح.

وعلقت خوري على مقطع الفيديو، قائلة:”مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، أهم شئ أنتوا تكونوا أصليين.. كلو يكون أصلى”.

وتعرضت خوري لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها الغير طبيعية، بينما قال البعض أنها تستحق أن تُسجن.