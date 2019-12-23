بالفيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري فجر اليوم في الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تلاوة خاشعة للشيخ الدكتور ياسر الدوسري، من صلاة فجر اليوم الاثنين ربيع الآخر 1441 بالحرم المكي.

وقرأ الشيخ ياسر الدوسري آيات من سورة الزمر بصوت عذب في سكينة وخشوع، وسط تأثر وخشوع المصلين.

الآية الكريمة :”وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ”.