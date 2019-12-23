بالفيديو.. انقطاع مؤقت للكهرباء بمطار الكويت جراء حريق في محطة 

خالد الظفيري(صدى):

اندلع حريق في محطة تحويل رئيسية نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في العاصمة منها مطار الكويت الدولي.

وتفصيلا، شب حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية “AW”، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في الفروانية، العاصمة، العمرية، الرابية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، إشبيلية، الرحاب”.

وعلى الفور، هرعت فرق الطوارئ إلي موقع الححري. لإعادة التيار بأسرع وقت ممكن، وكانت مقاطع فيديو رصدت لحظة انقطاع التيار الكهربائي في مطار الكويت الدولي.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الكهرباء والماء الكويتيين، أن التيار الكهربائي عاد إلى كل من: مطار الكويت الدولي، الرحاب، أشبيلية، العارضية الجنوبية، مبينة أن فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق من أجل عودة التيار الكهربائي إلى باقي المناطق.