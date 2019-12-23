انعاش الخزانة المالية لـ الهلال بـ 7 ملايين دولار

ماجد محمد(صدى):

حصل نادي الهلال على ما يقارب سبعة ملايين دولار، انعشت الخزانة المالية الخاصة به؛ بعد سلسلة من المشاركات على مستوى بطولتي كأس دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وعن هذه المبالغ، فقد تمثلت في أربعة ملايين دولار مكافأة الفوز بدوري أبطال آسيا، ومليوني دولار مكافأة المركز الرابع في بطولة أندية العالم.

كما شملت ما يقارب 900 ألف دولار تحصّل عليها النادي بعد سلسلة المباريات التي لعبها في دوري أبطال آسيا؛ سواء فاز أو تعادل أو خسر.

وتساعد هذه المبالغ في تنفيذ خطة المدرب الروماني رزافان، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتعاقدات التي ينوي النادي إبرامها على الصعيدين المحلي والأجنبي.