بالفيديو والصور.. اختتام البطولة بين أكاديميتي الجوهرة والعراب

نواف السالم(صدى):

علق رئيس أكاديمية الجوهرة محمد بن قعدان الشيباني، على اختتام يوم البطولة بين أكاديميتي الجوهرة و العراب.

وعن ذلك، قال ” الشيباني ” : ” لعبت المباراة بين أكاديميتي الجوهرة و العراب، وحققت أكاديمية العراب الفوز على أكاديمية الجوهرة بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شيئ ونبارك لهم هذا الفوز ” .

وتابع: ” تعرض لاعب أكاديمية الجوهرة و لاعب براعم نادي الفيصلي السعودي أيمن بن عوض الشهري أثناء بداية المباراة في شوطها الأول لأصابه كسر في الساق؛ نقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف ” .

وأوضح ” الشيباني ” أنه تم إجراء عمليه جراحية له في يوم الأحد؛ بعد تنويمه في المستشفى وتكللت عمليته بالنجاح.

وعن لاعبي أكاديمية الجوهرة، قال: ” كانت لديهم الروح لتحقيق البطولة لكن تعرض لاعبي الفريق لصدمه قويه بعد إصابة زميلهم بأصابه بالغه؛ مما أثر على نفسياتهم ” .

وذكر رئيس أكاديمية الجوهرة أن البطولة حققت نجاحًا وتميزت بحضور إعلامي مميز لتغطية كل حدث، وكان لصحيفة ” صدى ” نصيب الأسد في مجمل تغطيتها للبطولة منذ انطلاقها لحين نهايتها.

وتقدم ” الشيباني ” بالشكر لكل من حضر من الضيوف وهم مدير العلاقات في مجموعة شركة إمبراطور الشاورما، وعدد من

رؤساء الأكاديميات و الكابتن حسين البيشي لاعب الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، و رجل الاعمال السعودي الاستاذ عدلان السبيعي صاحب ملاعب النخبة،

والاعلامي القدير الاستاذ فهد الحركان.

ورعى الحفل اداري براعم نادي الفيصلي الكابتن إبراهيم بن عبدالعزيز السلبود، حيث قدم دعم لأكاديمية الجوهرة وهو عبارة عن مكبر صوت للصلوات و التعليق للمباريات و الاحتفالات التي تخص أكاديميه الجوهرة.

وأعرب الكابتن إبراهيم عن شكره الوفير لأكاديمية الجوهرة، وقد صرح من خلال لقائه عن إقامة بطولة عن طريق أكاديمية الجوهرة يقوم بتنظيمها نادي الفيصلي السعودي بمدينة حرمه تحوز على جوائز ماليه قيمه من المركز الأول وصولا للمركز الخامس، وأفضل عشر لاعبين في البطولة.