بصور مغرية لكيم كارداشيان.. الجيش البريطاني يقنع الشباب بالتجنيد

لندن(صدى):

يخطط الجيش البريطاني لإطلاق حملة تجنيد في يناير باستخدام صور مغرية لجسد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة كيم كارداشيان، لجذب الشباب للانضمام إلى الجيش.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فكرة الحملة المثيرة للاستغراب، تدور حول إقناع المجندين المحتملين بأن الخدمة في الجيش الوطني ستوفر ثقة أكبر بالنفس من تلقي ”الإعجابات“ التي قد يتلقاها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلانات الجديدة اعتمدت على نجاح حملة سابقة باسم Snowflake، لترسل رسالة قوية للشباب بأن الجيش يبني الثقة التي تستمر مدى الحياة – ليس فقط لتلك اللحظة التي ترى فيها أن الناس قد أحبوا صورتك أو أعطوك ”لايك“.