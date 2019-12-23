الحصيني: حالة مطرية متفاوتة على بعض مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، صباح اليوم الاثنين، عن حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح “الحصيني” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة من منطقة إلى أخرى.

وقال “‏توقع أمطار – ان شاء الله – خلال 36 ساعة القادمة من اليوم الأثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى شبه غزيرة على مكة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان”.

وأشار “الحصيني” إلى أن البرد يخف تدريجيّا غدًا الثلاثاء، على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة.