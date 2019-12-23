محمد رمضان «نمبر وان» على السوشيال ميديا

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وصول عدد متابعيه عبر قناته على ” يوتيوب ” إلى 7.5 مليون متابع.

ونشر ” رمضان ” صورة جديدة له يحتفل فيها بوصول قناته على اليوتيوب لـ ٧.٥ مليون.

ويواصل محمد رمضان محاولته ليحقق لقبه ” نمبر وان ” ، ليشما ساحات ” السوشيال ميديا ” أيضًا.