  • الإثنين 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. محمد رمضان «نمبر وان» على السوشيال ميديا

محمد رمضان «نمبر وان» على السوشيال ميديا

محمد رمضان «نمبر وان» على السوشيال ميديا
القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وصول عدد متابعيه عبر قناته على ” يوتيوب ” إلى 7.5 مليون متابع.

ونشر ” رمضان ” صورة جديدة له يحتفل فيها بوصول قناته على اليوتيوب لـ ٧.٥ مليون.

ويواصل محمد رمضان محاولته ليحقق لقبه ” نمبر وان ” ، ليشما ساحات ” السوشيال ميديا ” أيضًا.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23132 ] نشر منذ 1 ساعة

مين قدك يا قدع

[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة

فنان مجتهد مبروك

[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة

فنان مجتهد مبروك

[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة

فنان مجتهد مبروك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *