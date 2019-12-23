محمد رمضان «نمبر وان» على السوشيال ميديا
أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وصول عدد متابعيه عبر قناته على ” يوتيوب ” إلى 7.5 مليون متابع.
ونشر ” رمضان ” صورة جديدة له يحتفل فيها بوصول قناته على اليوتيوب لـ ٧.٥ مليون.
ويواصل محمد رمضان محاولته ليحقق لقبه ” نمبر وان ” ، ليشما ساحات ” السوشيال ميديا ” أيضًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23132 ] نشر منذ 1 ساعة
مين قدك يا قدع
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة
فنان مجتهد مبروك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 60 دقيقة
فنان مجتهد مبروك