الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على جازان

تركي السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات الدرب وبيض وفرسان.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ١٢ ظهرا.

وفي سياق متصل، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، من عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.