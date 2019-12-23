الأهلي يقدم عرضا للتعاقد مع لوكاس ليما 

نواف السالم(صدى):

قدم النادي الأهلي عرض للتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي لوكاس ليما.

وكان لوكاس ليما نجم دفاع الأهلي عاد للمملكة قادمًا من البرازيل حيث تواجد لوفاة والدته، وهو الحدث الذي أبعده عن مواجهة الفيصلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

يذكر أن الأهلي نجح في تخطي الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد ليتقدم لصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد النصر والهلال لكن الأخير لعب مبارة أقل نتيجة انشغاله بنهائي دوري أبطال آسيا الذي حسمه لصالحه أمام أوراوا ريدز الياباني.