غوارديولا يسخر من رابطة الدوري الإنجليزي: «شكرا لكم»

نواف السالم(صدى):

فتح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي النار من جديد على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتوجيه رسالة ساخرة لهم.

ووجه المدرب الإنجليزي الشكر للرابطة بسبب جدول المباريات المزدحم وخوض مباراتين في أقل من 48 ساعة.

ويلعب سيتي في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز، بقيادة مدربه نونو إسبيريتو سانتو، يوم الجمعة قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد يوم الأحد وهو ما سيترك أمام الفريق فترة قصيرة للتعافي.

وقال غوارديولا بشكل ساخر للصحفيين بعدما فاز 3-1 على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم السبت الماضي : ” كتبت رسالة إلى رابطة الدوري لأقول شكرا لكم “.

وتابع: ” يوم الأحد اجازة وسنتدرب يوم 23 و24 (ديسمبر). سنحصل على راحة مساء 24 وصباح 25. سنتدرب يوم 26 ثم نلعب يوم 27 مع فريق نونو ـ ولفرهامبتون “.