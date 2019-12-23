بالفيديو..نائبة برلمانية تطلق الرصاص احتفالا بخطبة ابنتها وتروع المواطنين!

القاهرة(صدى):

في مشهد غريب من نوعه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين مقطعًا، لنائبة برلمانية، وهي تطلق الرصاص من شرفة منزلها.

وأثارت النائبة الجدل عقب ظهورها وهي تطلق النار بطريقة احترافية، وسط اتهامات لها بمخالفة القانون وترهيب المواطنين وسط الأحياء السكنية.

فيما بررت النائبة موقفها بأنها أطلقت الأعيرة احتفالا بخطبة ابنتها، مشيرة إلى انها لم تخالف القانون، وأن السلاح الذي بحوزتها مرخص.